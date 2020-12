Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Stockum

Lieferwagenfahrer nötigt Jogger zu Sprung in den Graben

CoesfeldCoesfeld (ots)

Eine Nordic-Walkerin sucht die Polizei Coesfeld als Zeugin für eine Nötigung im Straßenverkehr. Am Freitag (27.11.)gegen 10.40 Uhr joggte ein Nottulner auf einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Stockum. Hier kam ihm ein weißer Lieferwagen mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Einem Zusammenstoß konnte der Jogger nur durch einen Sprung in den Graben verhindern. Kurz zuvor hatte der Lieferwagen nach Angaben des Nottulners noch eine Nordic-Walkerin überholt, die auch in den Grünbereich ausgewichen war. Diese Walkerin, sowei weitere Zeugen, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden. Tel. 02594/7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell