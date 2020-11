Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht in Grünstadt

GrünstadtGrünstadt (ots)

Am 05.11.2020, gg. 12:20 Uhr, kam es an der Einmündung Kirchheimer Straße / Talweg in Grünstadt zu einem Verkehrsunfall, wobei erheblicher Sachschaden beim Geschädigten in Höhe von 8000EUR entstand. Der Verursacher, ein getunter schwarzer 4ér Golf mit weißen Felgen und DÜW Kennzeichen, flüchtete ohne anzuhalten durch den Talweg. Zeugen die Hinweise zum geflüchteten Fahrzeug machen können, melden sich bitte bei der Polizei Grünstadt unter der 06359-93120.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiinspektion Neustadt

Telefon: 06359-9312-0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell