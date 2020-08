Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auf Fernsehbetrüger eingelassen - Polizei weist auf Beratungsstelle hin

Offenburg (ots)

Mutmaßliche Fernsehbetrüger haben zwischen Mitte April und Mitte August die Erkrankung einer Seniorin schamlos ausgenutzt und ihr ein kleines Vermögen aus der Tasche gezogen. Die über 70 Jahre alte Frau wurde über einen russischen Fernsehsender auf eine Werbesendung aufmerksam, die sich als "weltweite Organisation der Wunderheiler" bezeichnet. In der Hoffnung ihre täglichen Leiden zu lindern oder gar zu heilen, wandte sich die ältere Dame hoffnungsvoll an die mutmaßlichen Gauner. In mehrfachen wöchentlichen Telefonaten soll die Betrogene zu verschiedenen Ritualen angeleitet worden sein, die bis zum heutigen Tag keine gesundheitlichen Verbesserungen mit sich brachten. Die jeweiligen "Heilungskosten" transferierte die Frau über einen namhaften Anbieter nach Moskau. Der Vermögensschaden hat sich mittlerweile auf mehrere Zehntausend Euro summiert. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät: Bevor Sie sich auf telefonische Beratungen mit hohen Geldforderungen einlassen, wenden Sie sich vorher an die polizeiliche Beratungsstelle unter den Telefonnummern: 0781 21-4515 oder 07222 761-400.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell