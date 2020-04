Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Jogger setzt Pfefferspray gegen Hundeführerin ein - Zeugen gesucht

Mannheim-Lindenhof (ots)

Am Mittwochabend setzte ein unbekannter Jogger gegen eine 30-jährige Frau ein, die mit ihrem Hund im Stadtteil Lindenhof Gassi ging. Die Frau war gegen 18.30 Uhr mit ihrem Hund im Bereich des Franzosenwegs unterwegs. Ein Jogger begegnete ihr in Höhe der Speyerer Straße und beschwerte sich, dass sie den Hund an einer zu langen Leine führte und forderte sie auf, den Hund kürzer zu nehmen. Als die Frau dies verneinte, drohte der Jogger mit Schlägen gegen die Frau. Anschließend sprühte er mit Pfefferspray in deren Richtung. Durch schnelles Wegdrehen konnte die 30-Jährige dem Strahl ausweichen, sodass sie unverletzt blieb. Der Jogger flüchtete schließlich in Richtung Lindenhof.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 55 Jahre alt - Ca. 185 cm groß - Trug ein weißes Oberteil, eine dreiviertellange Laufhose und ein rot-orangenes Stirnband

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum unbekannten Jogger geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

