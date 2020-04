Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken gegen Grundstückzäune gefahren - über 3.000 Euro Sachschaden

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Beim Wenden fuhr ein 52-jähriger Autofahrer am Mittwoch in der Straße Am Güterbahnhof mit seinem Auto um 23.10 Uhr rückwärts und prallte dabei gegen einen Grundstückszaun. Beim weiteren Rangieren beschädigte er einen weiteren Zaun. Dabei entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 3.000 Euro. Beim Eintreffen der Polizei stand der Fahrer schwankend neben dem Auto und konnte sich nur mühsam artikulieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Ewert von knapp 1,6 Promille. Dem Fahrer wurde auf dem Revier von einem Arzt eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell