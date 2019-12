Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgängerin angefahren und vom Unfallort entfernt

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin am Mittwochmorgen im Kreuzungsbereich der Römerstraße mit der Münsterstraße in Paderborn-Elsen. Die 28-jährige Frau wollte die Münsterstraße gegen 07.45 Uhr über eine grüne Ampel in Richtung Merschweg überqueren. Dabei wurde sie von einem unbekannten Fahrer in einem weißen Kleintransporter am Ellenbogen erfasst. Der Transporter war von der Römerstraße aus in Fahrtrichtung Delbrück auf die Münsterstraße eingebogen. Ohne sich um die leichtverletzte Frau, die zur Unfallzeit eine orangene Warnkleidung trug, zu kümmern, setzte der Fahrer seinen Weg fort. Auf der linken Seite des Fahrzeugs soll ein Schriftzug in schwarzer und gelber Schrift angebracht gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.

