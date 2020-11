POL-PPWP: Festnahme dank aufmerksamem Zeugen

Polizeipräsidium Westpfalz

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag zwei mutmaßliche Einbrecher geschnappt. Gegen 0.30 Uhr hatte der Mann die Polizei verständigt, weil er an der Ecke Rosenstraße/Kerststraße/Alleestraße zwei verdächtige Gestalten beobachtet hatte, die sich an einem Haus zu schaffen machten. Während einer über einen Zaun kletterte, schien der andere vor dem Haus "Schmiere" zu stehen.

Eine Streife rückte sofort aus und konnte die beiden beschriebenen Personen in der Kerststaße stellen und kontrollieren. Sie hatten "einbruchstypische" Utensilien und Werkzeug bei sich. An dem Haus, an dem sie zuvor beobachtet worden waren, stand die Tür offen - sie war offensichtlich aufgehebelt worden. Darauf angesprochen, bestritten die beiden Männer die Tat.

Die 61 und 40 Jahre alten Männer wurden vorsorglich in Gewahrsam genommen und mussten mit zur Dienststelle kommen. Die Überprüfung ihrer Personalien ergab, dass beide schon häufig wegen Eigentumsdelikten aufgefallen sind. Ihre Werkzeuge wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

