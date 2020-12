Polizei Düren

POL-DN: Autofahrer übersieht Fahrradfahrer - Zusammenstoß auf Kreuzung

JülichJülich (ots)

Am Dienstag kam es in Koslar an der Kreuzung Hasenfelder Straße / Kreisbahnstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der Autofahrer gab an, er habe den vorfahrtsberechtigten Radler nicht gesehen.

Gegen 08:10 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Rad die Kreisbahnstraße von Barmen aus kommend in Richtung Ortskern Koslar. An der Kreuzung zur Hasenfelder Straße nahm er einen sich von links nähernden Wagen wahr. Da der Verkehr auf der Kreisbahnstraße vorfahrtsberechtigt ist, nahm der Radfahrer an, der Autofahrer werde ihn passieren lassen. Daher setzte er seine über die Kreuzung hinweg fort. Der Fahrer des Pkw gab gegenüber der Polizei an, er habe die Kreuzung geradeaus in Richtung Ortsmitte passieren wollen und dabei den Radfahrer nicht wahrgenommen. Auf der Kreuzung sei es dann zu dem Unfall gekommen.

Der Radfahrer aus Jülich stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Per Rettungswagen wurde er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw, ein 51-Jähriger aus Aldenhoven, blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1800 Euro.

