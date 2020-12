Polizei Düren

POL-DN: Alleinunfall auf der B 57

LinnichLinnich (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer meldete am Dienstagabend, dass ein Fahrzeug von der Fahrbahn der B 57 abgekommen war. Ein Fahrer war zunächst nicht vor Ort.

Gegen 21:45 Uhr bemerkte ein Autofahrer ein unfallbeschädigtes Auto an der B 57. Der Mann hielt an, konnte jedoch keinen Fahrer antreffen. Er verständigte die Polizei. Im Verlauf der Unfallaufnahme erschien der Fahrer des Wagens zusammen mit dem Halter an der Unfallstelle. Da er kein Mobiltelefon dabei gehabt hatte, war er nach dem Unfall zurück nach Linnich gegangen, um den Halter des Wagens um Hilfe zu bitten. Zum Unfallhergang erklärte er, dass er bei seiner Fahrt von Hückelhoven-Baal in Richtung Körrenzig kurz unkonzentriert gewesen sei und in der Folge nach links von der Fahrbahn abgekommen war. Hinweise auf vorangegangenen Alkohol- oder Drogenkonsum ergaben sich bei dem 45-jährigen Mann aus Linnich nicht.

Da er über Schmerzen klagte, wurde ein RTW zur Unfallstelle gerufen, der den Linnicher zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachte. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 3500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell