POL-DN: Laubenbrand vom 21.November - Die Polizei bittet eine Zeugin, sich zu melden

In den frühen Morgenstunden des 21. Novembers brannte in der Kleingartenanlage "Im Roßfeld" eine Gartenlaube ab. In diesem Zusammenhang sprachen die eingesetzten Beamten mit einer ZPassantin. Die Frau wird nun gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Gegen 01:00 Uhr war der Polizei der Brand in der Kleingartenkolonie gemeldet worden (siehe dazu unsere Pressemeldung vom 21.11.2020 Zeugensuche: Gartenlaube in Düren-Ost geriet in Brand https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/4770225).

Während einer sofort eingeleiteten Fahndung traf eine Streifenwagenbesatzung gegen 01:15 Uhr in der Breslauer Straße auf Höhe der dortigen Kindertagesstätte auf eine Frau. Diese gab an, einige Minuten zuvor mehrere Personen beobachtet zu haben, die sich fußläufig schnell entfernten.

Im Rahmen der laufenden Ermittlungen zu dem Brand bittet die Polizei Düren die Frau nun, sich mit dem zuständigen Sachbearbeiter unter der 02421 949-8162 in Verbindung zu setzen.

