Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Spielautomat in Imbiss aufgebrochen

Velen (ots)

In einen Imbiss in Velen sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch gewaltsam eingedrungen. Um in die Räume an der Ramsdorfer Straße zu gelangen, hatten die Täter in der Zeit von Dienstag, 22.00 Uhr, bis Mittwoch, 08.45 Uhr, ein Fenster des Hauses aufgehebelt. Im Inneren brachen die Einbrecher einen Spielautomaten auf. Angaben über Diebesgut lagen bei der Aufnahme der Anzeige noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

