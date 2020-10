Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Werkzeuge und Fleisch gestohlen

Gronau (ots)

Aus der Garage eines Wohnhauses an der Gildehauser Straße entwendete ein Dieb eine Bohrmaschine, einen Trennschleifer, einen Werkzeugkoffer, ein Fahrradschloss und Fleisch aus einem Tiefkühlschrank. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 13.00 Uhr, und Dienstag, 11.00 Uhr. Wie der oder die Täter in die Garage gelangten, ist nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell