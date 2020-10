Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Putzmaschine von Baustelle gestohlen

Stadtlohn (ots)

In der Zeit von Montag, 16.30 Uhr, bis Dienstag, 06.45 Uhr, wurde aus einem Rohbau (Mehrfamilienhaus) an der Dufkampstraße eine 600 kg schwere Putzmaschine (PFT G4) im Wert von ca. 7.500 Euro gestohlen. Nach Angaben des Geschädigten benötigte man für den Diebstahl Fachwissen, da die Maschine für den Transport auseinandergebaut werden muss. Wie die Täter in den verschlossenen Rohbau gelangten, ist nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

