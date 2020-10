Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen zog sich eine 84 Jahre alte Pedelecfahrerin am Dienstag bei einem Verkehrsunfall zu. Die Gronauerin hatte die Sachsenstaße gegen 09.15 Uhr in Richtung Vereinsstraße befahren. An der Kreuzung mit der Hindenburgstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 55 Jahre alten Gronauers, der für die Pedelecfahrerin von rechts kam und grundsätzlich Vorfahrt hatte. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus, wo sie ambulant behandelt wurde.

