Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Kellerraum

Gronau (ots)

In der Nacht zum Mittwoch bemerkte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Graf-Arnold-Straße bei seiner Rückkehr gegen 00.20 Uhr Licht im Keller und stellte kurz darauf einen aufgebrochenen Kellerraum fest. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der Tatzeitraum liegt vermutlich zwischen Dienstagabend und dem Feststellungszeitpunkt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

