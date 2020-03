POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Radlader unbefugt benutzt

Riede. Ein unbekannter Täter hat zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend unbefugt einen Radlader eines Betriebes genutzt, der an der Bruchstraße ansässig ist. Im Bereich der Verbindung von Rieder Damm und Bruchstraße befuhr der Unbekannte auf Feldern umher und hob Erde aus. Dabei beschädigte er ein Hinweisschild der Wasserversorgung auf dem Feld. Der Täter ließ den Radlader letztlich einfach auf dem Feld stehen und entfernte sich in unbekannte Richtung. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Thedinghausen unter Telefon 04234/402 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Brand in einer Werkhalle

Osterholz-Scharmbeck/Pennigbüttel. Am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr kam es in einer Firma an der Straße Unter den Linden zu einem Feuerwehreinsatz. Eine Person hatte zuvor in der Werkhalle mit einem Laserschneidegerät gearbeitet. Nachdem der Arbeitsplatz kurzzeitig verlassen wurde, stiegen Rauchwolken aus der Halle auf. Die sofort alarmierte Feuerwehr begann umgehend mit dem Löschangriff, dafür mussten die Brandbekämpfer kurzzeitig die B74 sperren. Letztlich wurde durch das Feuer niemand verletzt. Zerstört wurden allerdings das Lasergerät sowie rund 150 Paletten mit Papier, beschädigt wurde zudem das Dach der Halle. Zwölf Einsatzfahrzeuge mit rund 75 Einsatzkräften der Feuerwehr waren im Einsatz. Zusätzlich war der Rettungsdienst vorsorglich vor Ort. Das Polizeikommissariat Osterholz hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit ist noch unklar, wie es zum Ausbruch des Feuers kommen konnte. Die Ermittlungen dauern an. Vorsichtigen Schätzungen zufolge dürfte der Schaden bei rund 150.000 Euro liegen.

Dreister Fahrraddieb

Osterholz-Scharmbeck. Aus einer Garage eines Wohnhauses an der Schillerstraße hat ein unbekannter Dieb am Sonntagvormittag gegen 11:30 Uhr ein gelbes Fahrrad gestohlen. Die Garage war zu diesem Zeitpunkt geöffnet. Diese Gelegenheit nutzte der dreiste Dieb, der sich das auffällig gelbe Mountainbike griff und damit in Richtung Gartenstraße davonfuhr. Hinweise zu dem Täter oder zum Verbleib des Fahrrades nimmt das Polizeikommissariat Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Feuerwehr löscht Flächenbrand

Lilienthal. Eine Fläche von rund 25x15 Meter geriet am Sonntag gegen 15 Uhr auf einem Feld an der Landwehrstraße in Brand. Die Ursache hierfür ist unbekannt. Die Feuerwehr St. Jürgen löschte die Flammen ab. Zwölf Brandbekämpfer waren dafür im Einsatz.

Zwei Personen verletzt

Grasberg. Zwei Personen wurden am Sonntag gegen 14:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Heckenweg verletzt. Ein 71-jähriger Hyundai-Fahrer kam hier offenbar aufgrund eines akuten gesundheitlichen Problems nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Straßenbäumen und einer Straßenlaterne. Die 69-jährige Beifahrerin im Auto erlitt leichte Verletzungen, der 71-Jährige wurde schwer verletzt. Beide Personen wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 12.000 Euro beziffert.

