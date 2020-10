Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Isselburg (ots)

Am Mittwoch befuhr eine 45-jährige Autofahrerin gegen 06.10 Uhr die Straße Am Wolfssee aus Richtung Kuhlenburger Weg kommend in Richtung "Am Fenn". Die Isselburgerin geriet in einem Kurvenbereich in Höhe der Straßenmeisterei auf die Gegenfahrspur, wo es zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden 40-jährigen Pedelecfahrer kam. Der Isselburger wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

