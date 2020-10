Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelec gestohlen

Borken (ots)

Diebe haben am Montag in Borken ein Pedelec gestohlen. Das schwarze Rad der Marke Rose stand vor einer Praxis an der Straße Stegge. Die Tat ereignete sich zwischen 17.50 Uhr und 18.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

