Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Heiden (ots)

Am Dienstagmorgen wurden Polizeibeamte gegen 11.00 Uhr zu einem aufgebrochenen Zigarettenautomaten an der Velener Straße gerufen. Der Automat wurde aufgeschnitten und die Geldkassette entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

