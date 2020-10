Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Gastwirt verstößt gegen Corona-Schutzregeln

Heiden (ots)

Am Sonntagmorgen wurde die Polizei gegen 03:30 Uhr aufgrund einer Ruhestörung zu einer Gaststätte an der Bahnhofstraße gerufen. Die Beamten stellten daraufhin Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung fest. Trotz Aufforderung die Veranstaltung zu beenden, wurde diese weitergeführt, so dass es zu einem erneuten Anruf gegen 05.20 Uhr kam. Die Veranstaltung wurde beendet und ein Bußgeldverfahren gegen den uneinsichtigen Wirt eingeleitet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Nicole Bone

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell