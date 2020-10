Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelecfahrerin leicht verletzt

Borken (ots)

Bei einem Unfall in einem Kreisverkehr hat eine Pedelecfahrerin am Montag in Borken leichte Verletzungen erlitten. Gegen 09.20 Uhr wollte eine 62-jährige Autofahrerin aus Borken den Kreisverkehr Butenwall / Bocholter Straße in Fahrtrichtung Nordring verlassen. Hierbei übersah sie die 59-jährige Borkenerin, die mit ihrem Pedelec über den dortigen Fußgängerüberweg fuhr.

