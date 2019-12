Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - 94-Jähriger stürzt bei Unfall

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, dem 23.12.2019, befuhr ein 15-jähriger Fahrradfahrer gegen 12:15 Uhr die Eichenstraße in Ludwigshafen-Gartenstadt. Als ein 94-jähriger Fußgänger zwischen parkenden Fahrzeugen hervor auf die Straße trat, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und dem Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß kam der 94-Jährige zu Fall und stürzte mit Gesicht voran zu Boden. Letztlich wurde der Fußgänger mit dem Verdacht auf eine Nasenbeinfraktur in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt.

