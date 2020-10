Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Nachtrag zu: Unfallflucht

Silberfarbener Pkw mit NL-Kennzeichen gesucht

Stadtlohn (ots)

Zu dem Unfall, bei dem erheblicher Sachschaden angerichtet wurde, liegt nun zu dem Unfallflüchtigen und dem Pkw eine detailliertere Beschreibung vor: Der Fahrer ist demnach Brillenträger, ca. 60 - 70 Jahre alt und hat eine Glatze mit grauem Haarkranz. Er war einer Zeugin beim Knoblauch-Einkauf in dem Markt aufgefallen. Bei dem Pkw handelt es sich um einen hell silberfarbenen Kleinwagen mit Schrägheck (ähnlich einem VW Polo). Der Wagen wurde im Heckbereich beschädigt. Die Angaben zu dem Fragmentkennzeichen (LK-81) können nicht ergänzt werden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260.

Link zur Meldung vom 18.10.2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4737259

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell