Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz

Gescher (ots)

Am Montag wurde gegen 11.00 Uhr ein Pkw auf dem Lidl-Parkplatz an der Bahnhofstraße beschädigt - nach dem derzeitigen Ermittlungsstand durch das Öffnen der Türen eines daneben stehenden Wagens. Tatverdächtig ist eine Frau, die zusammen mit einem Kind in einen grünen Kleinwagen stieg, der zur fraglichen Zeit neben dem beschädigten Pkw stand. An dem Pkw befand sich ein BOR-Kennzeichen mit den Unterscheidungsbuchstaben N und L. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260.

