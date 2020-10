Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Radfahrer prallt gegen Auto

Isselburg (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Isselburg erlitten. Der 76-jährige aus Rees befuhr mit seinem Fahrrad die Pferdehorster Straße in Richtung Am Fenn und beabsichtigte die Straße Am Fenn zu überqueren. Dabei übersah der 76-Jährige nach eigenen Angaben die von links kommende 48-jährige Autofahrerin aus Rees. Die Fahrzeuge stießen zusammen und der Radfahrer stürzte daraufhin in den Grünstreifen. Der Radfahrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und konnte dann seinen Weg fortsetzen. Es entstand geringer Sachschaden.

