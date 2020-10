Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht am Butenwall

Zeugin und Verursacher gesucht

Borken (ots)

Weil eine aufmerksame Zeugin noch nicht ermittelt werden konnte, wird diese nun gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000 zu melden. Die ältere Dame hatte am Dienstag, in der Zeit von 09.55 Uhr bis 11.15 Uhr auf dem Butenwall beobachtet, wie ein LKW-Fahrer einen auf dem Parkstreifen stehenden schwarzen Audi beschädigt hatte und davon gefahren war. Anschließend meldete sie dies in einer dortigen Zoohandlung, ohne ihre Personalien anzugeben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Die unbekannte Frau sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000 zu wenden.

