Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Randalierer landet in Polizeizelle

Ahaus (ots)

In der Nacht zum Mittwoch lief eine Gruppe von sechs Männern gegen Mitternacht laut grölend über die Bahnhofstraße und die Fuistingstraße. Die Männer schlugen und traten gegen Verkehrsschilder und Laternen, wobei vermutlich auch eine Eisenstange benutzt wurde. Polizeibeamte stellte die Gruppe in Höhe des Rottwegs. Einer der Männer, ein stark alkoholisierter 26-Jähriger aus den Niederlanden (Wohnort unbekannt), wurde zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Eisenstange stellten die Beamten sicher. Konkrete Sachbeschädigungen wurden in der Nacht nicht festgestellt.

