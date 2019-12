Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Sachbeschädigung an Eingangstür der Altstadtwache - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Altstadt - Sachbeschädigung an Eingangstür der Altstadtwache - Festnahme

Sonntag, 22. Dezember 2019, 5:35 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen näherte sich ein 30-jähriger Mann mit deutsch-polnischer Staatsangehörigkeit der Altstadtwache und warf unvermittelt einen Pflasterstein gegen die Scheibe der Eingangstüre. Dabei wurde die äußere Scheibe der Doppelverglasung an der Tür vollständig zerstört. Der 30-Jährige wurde noch vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Die Motivationslage des Mannes ist unklar. Ermittlungen dauern an.

