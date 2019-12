Polizei Düsseldorf

POL-D: "Attraktive und sichere Innenstadt zur Weihnachtszeit" - Polizeilicher Verkehrseinsatz am vierten Adventssamstag

"Attraktive und sichere Innenstadt zur Weihnachtszeit" - Polizeilicher Verkehrseinsatz am vierten Adventssamstag

Trotz anfänglichem Regens war der Weihnachtsmarkt bei milden Temperaturen von Anfang an sehr gut besucht. Die Verkehrslage war von Beginn angespannt. Die im Veranstaltungszeitraum parallel stattfindende Versammlung führte zusätzlich zu erheblichen Verkehrsstörungen. Die Busparkplätze wurden gemäß Reservierung auf der Fritz-Roeber-Straße und dem Tonhallenufer in Anspruch genommen. Nach Geschäftsschluss leerte sich der Streifenbereich Kö zusehends. Der Altstadtbereich blieb voll, wobei das Klientel schlagartig von Weihnachtsmarktbesuchern in Eventsuchende wechselte. Die deutsch-niederländischen Streifen wurden gut angenommen und konnten einige Hilfeersuchen sofort und unkompliziert abarbeiten.

