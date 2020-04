Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200413 - 0337 Frankfurt-Sachsenhausen: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Zeugen meldeten am Samstag, den 11. April 2020, gegen 13.00 Uhr, den Brand einer Wohnung in der Schweizer Straße. Von der Feuerwehr musste das Mehrfamilienhaus evakuiert werden. Wie sich herausstellte, brach das Feuer in der Küche der Wohnung aus. Möglicherweise ging der Brand von einem technischen Defekt der Waschmaschine aus. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 EUR beziffern. Personen wurden nicht verletzt.

