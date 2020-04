Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200413 - 0336 Frankfurt-Westend: Verkehrsunfall mit Dienstkraftfahrzeug

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 12. April 2020, gegen 21.50 Uhr, war die Besatzung eines Funkstreifenwagens der Frankfurter Polizei (Mercedes Sprinter) wegen verschiedener gemeldeter Mülltonnenbrände in Griesheim mit Sondersignal auf dem Weg nach dort, um die bereits eingesetzten Kräfte zu unterstützen. Dazu befuhren sie mit Sondersignalen den Reuterweg aus Richtung Bremer Straße in Richtung Bockenheimer Anlage. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 73-jährige Frankfurterin mit ihrem Porsche Macan den Grüneburgweg aus Richtung Oberlindau kommend in Richtung der Eschersheimer Landstraße. An der Kreuzung Reuterweg/Grüneburgweg zeigte die Ampel für den Streifenwagen Rotlicht und für den Macan Grünlicht. In der Kreuzungsmitte kollidierten die beiden Fahrzeuge und der Sprinter fiel auf die linke Fahrzeugseite. Er rutsche noch einige Meter weiter und kollidierte mit zwei weiteren Fahrzeugen. Dabei handelte es sich um einen 1er BMW und einen VW Passat. Beide Fahrzeuge waren auf dem Reuterweg unterwegs in Richtung der Bremer Straße.

Bei dem Unfall wurden die drei im Sprinter befindlichen Polizeibeamten leicht verletzt. Sie konnten nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus wieder entlassen werden. Auch die Fahrerin des Macan trug leichte Verletzungen davon.

Auch der Fahrer des BMW, ein 23-jähriger Frankfurter, wurde leicht verletzt. Ein im Wagen befindlicher Beifahrer blieb unverletzt. Der 70-jährige Fahrer des Passat sowie seine beiden Mitfahrer blieben ebenfalls ohne Verletzungen.

Der insgesamt bei diesem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 85.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell