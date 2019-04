Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 16.04.2019, Stand 22.00 Uhr

Heilbronn (ots)

Hohenlohekreis Öhringen: LKW-Unfall Zu einem Verkehrsunfall mit Vollsperrung der L 1088 kam es am Dienstag um 16.42 Uhr. Ein 52-Jähriger war mit einem LKW-Zug von Öhringen in Richtung Neuenstadt unterwegs, als der Anhänger alleinbeteiligt ins Schlingern geriet. Beim Versuch des Fahrers gegenzulenken stürzte der mit ca. 8 Tonnen Stückgut beladene Anhänger um und blieb quer zur Fahrbahn liegen. Die L 1088 wurde bis zur Bergung des Anhängers um 19.50 Uhr voll gesperrt. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden am Anhänger wird mit ca. 15 000 - 20 000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-9

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell