Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200410 - 0333 Frankfurt-Oberrad: Verdacht des Wohnungseinbruchs

Frankfurt (ots)

(fue) Durch den Hinweis eines aufmerksamen Zeugen, gelang der Polizei am Donnerstag, den 9. April 2020, gegen 05.15 Uhr, die Festnahme dreier Männer.

Die Festgenommenen, 27, 28 und 34 Jahre alt, werden beschuldigt, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Offenbacher Landstraße eingedrungen zu sein. Durch die Angaben des Zeugen konnte zunächst der "Schmieresteher" vor der Haustür festgenommen werden. Seine beiden Mittäter, die sich gerade im Flur befanden, wollten sich offenbar noch schnell im Keller verstecken, was jedoch ebenfalls mit deren Festnahme endete.

Im 2. Obergeschoss konnte eine aufgebrochene Wohnungstür festgestellt werden. In der offensichtlich durchsuchten Wohnung selbst befand sich niemand. Die an der Tür befindlichen Aufbruchspuren passten zu einem Schraubendreher, den einer der Tatverdächtigen mit sich führte.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

