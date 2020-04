Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200409 - 0330 Frankfurt-Praunheim: Exhibitionist unterwegs

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 8. April 2020, gegen 17.00 Uhr, war eine 16-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Nidda unterwegs. In Höhe "An der Praunheimer Mühle" zeigte sich ihr ein bislang unbekannter Mann in schamverletzender Weise. Als die Geschädigte umstehende Personen ansprach, flüchtete der Täter auf einem Fahrrad.

Er wird beschrieben als 30-40 Jahre alt und 160-170 cm groß. Braune Haare, normale Statur, nordafrikanisches Erscheinungsbild. Trug ein schwarzes T-Shirt und eine kurze, neonfarbene Fahrradhose. Führte eine schwarze, etwa DIN A4 große Umhängetasche mit sich. Floh mit einem schwarzen Stadtrad.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069-77751399.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell