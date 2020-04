Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200409 - 0329 Frankfurt-Westend: Fahrraddieb auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt (ots)

(ker) Heute Nacht konnte ein glückloser Fahrraddieb im Frankfurter Westend auf frischer Tat beobachtet werden. Die Polizei nahm ihn noch am Tatort fest.

In der vergangenen Nacht von Mittwoch auf den heutigen Donnerstag, gegen 01:50 Uhr, konnte ein Anwohner im Grüneburgweg beobachten, wie ein vermeintlicher Fahrraddieb mit einem eher wertlos und optisch in schlechtem Zustand befindlichen Fahrrad durch den Grüneburgweg fuhr und in Höhe eines Fahrradabstellplatzes hielt. Dort konnte der Zeuge erkennen, wie der Tatverdächtige versuchte, mit einem mitgebrachten Bolzenschneider das Schloss eines dort abgestellten Fahrrades, mit augenscheinlich höherem Wert und in besserem Zustand, gewaltsam zu öffnen.

Kurze Zeit später gelang ihm dies auch und der Verdächtige wollte sich mit beiden Fahrrädern entfernen. Zeitgleich traf allerdings eine Streife des 3. Polizeireviers vor Ort ein, denn der nachtaktive Zeuge hatte bereits die Polizei informiert.

Der Dieb erkannte die ihm drohende Gefahr und trennte sich kurzerhand von seinem "alten" Fahrrad. Mit dem zuvor entwendeten Fahrrad ergriff er die Flucht und versteckte sich zunächst in einer Tiefgarageneinfahrt. Dieser Versuch des Versteckens wurde von den Beamten beobachtet und der Tatverdächtige, ein 31-jähriger Wohnsitzloser, wurde festgenommen und das Fahrrad sichergestellt.

Der 31-Jährige, welcher schon wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht.

