Abziehdelikte, Bedrohungen, Diebstahl, Erpressung, Gewalt, Mobbing, Waffen...treten diese Delikte im schulischen Bereich auf, setzen die Schulen und die Polizeidirektion Lübeck auf das seit 2004 etablierte Projekt AGGAS (Arbeitsgemeinschaft gegen Gewalt an Schulen). Garant für den Erfolg ist ein enges Netzwerk aus Lehrern, Schulsozialarbeit, Eltern, Jugendsachbearbeitern der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Durch zeitnahes Einschreiten sowie transparente und offensive Ermittlungen wird allen Beteiligten gezeigt, dass gewalttätiges Handeln umgehend Konsequenzen nach sich zieht und Opfer nicht alleine gelassen werden.

Im Jahr 2019 wurde das Projekt intensiviert. Mit einer aktuellen Plakataktion sollen die Schüler:innen, Lehrer:innen sowie Eltern an den Schulen in Lübeck und Ostholstein verstärkt auf das Projekt aufmerksam gemacht werden.

Wir laden Sie ein, am 23.11.2020, um 11.00 Uhr an der Warderschule in Heiligenhafen

oder am 25.11.2020, um 15.30 Uhr, an der Gotthardt-Kühl-Schule in Lübeck

bei der Übergabe der Plakate und Vorstellung des Projektes teilzunehmen. Unter Achtung der Hygienevorschriften stehen Ihnen für Fragen und Interviews die Schulleitungen sowie die Jugendsachbearbeiter der Polizei vor Ort zur Verfügung. Anmeldungen zu den Terminen werden unter den Telefonnummern 0451-1311400 oder 0451-1312015 entgegengenommen.

