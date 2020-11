Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Gertrud-Dieselstraße

Fahrradkontrollen

LübeckLübeck (ots)

Die Beamten der Polizeistation Eichholz und des Bezirksdienstes des 3. Reviers haben am heutigen Dienstagmorgen (17.11.) vor den beiden Schulen in der Dieselstraße Fahrräder kontrolliert. Von den gut 80 Fahrrädern wurden 29 beanstandet; 6 Radler erhalten per Post Verwarngeldangebote zugeschickt. Auch bei dieser Kontrolle waren die Mängel fehlende oder nicht funktionierende Beleuchtungseinrichtungen, Reflektoren und Fahrradklingeln.

Die Kontrollen werden fortgesetzt.

