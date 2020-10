Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Tribünenscheibe beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Am letzten Wochenende wurde die Scheibe der Tribüne des TUS Norderney in der Straße An der Mühle beschädigt. Unbekannte schlugen vermutlich ein Loch in das Scheibenelement. Jedes Element hat eine Länge von etwa einem Meter. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Sachbeschädigung nimmt die Polizeistation auf Norderney unter 04932/9298-0 entgegen.

