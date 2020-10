Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Opel Zafira angefahren und geflüchtet

Norden (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 13.20 Uhr, wurde ein Am Markt in Norden abgestellter Opel Zafira Touchiert, wobei leichter Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher/in verließ die Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Norder Polizei unter 04931/921-0 in Verbindung zu setzen.

