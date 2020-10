Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Versuchter Einbruch

Norden (ots)

Am Montagabend, zwischen 18.45 und 22.15 Uhr, versuchten bislang Unbekannte in ein Wohnhaus in der Bleicherslohne in Norden einzubrechen. Es blieb beim Versuch. Allerdings gelangten die Täter in die Garage und entwendeten einen Laubbläser der Marke Husquarna in orange. Hinweise zur Aufklärung der Straftaten werden an die Norder Polizei unter 04931/921-0 erbeten.

