Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Auffahrunfall

Altkreis Norden (ots)

Hinte - Auffahrunfall: Auf der Bundesstraße 210 in Hinte, Auricher Straße, kam es am Montag, 19.10.2020, gegen 14.15 Uhr zu einem Auffahrunfall. Die 27-jährige Fahrerin eines VW Passat musste bei ihrer Fahrt in Richtung Georgsheil verkehrsbedingt abbremsen. Dies beachtete die 36-jährige Fahrerin eines nachfolgenden BMW 3er zu spät und fuhr auf den VW auf. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000,- EUR. Zudem wurde die Fahrerin des Passat leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell