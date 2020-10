Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Parkplatzunfall

Altkreis Norden (ots)

Norden - Parkplatzunfall: Auf dem Parkplatz des Norder Krankenhauses in der Osterstraße kam es am Freitag zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher flüchtete. Zwischen 05.45 Uhr und 14.30 Uhr stand dort ein schwarzer VW Golf geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer war gegen den Golf gefahren und hatte dabei einen Schaden in Höhe von ca. 2.000,- EUR verursacht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden, 04931/9210, zu melden.

