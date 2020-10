Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - PKW zerkratzt Aurich - Unfallflucht

Altkreis Aurich (ots)

Wiesmoor - PKW zerkratzt: In der Nacht zu Sonntag, 18.10.2020, zerkratzten unbekannte Täter in Wiesmoor einen PKW. Der angegangene VW Golf stand in der Pollerstraße, als die Täter die gesamt rechte Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand beschädigten. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Aurich - Unfallflucht: In Aurich kam es auf dem Georgswall zu einer Verkehrsunfallflucht. Am Samstag, 17.10.2020, stand dort zwischen 09.45 Uhr und 12.30 Uhr ein PKW Renault Megane auf dem ehemaligen Parkplatz von Schüt-Duis geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer war in der Zeit gegen den Renault gefahren und hatte diesen beschädigt. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, 04941/606-215, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell