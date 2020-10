Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuharlingersiel - Auffahrunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Neuharlingersiel - Auffahrunfall

Zwei Autofahrer sind am Donnerstag in Neuharlingersiel bei einem Auffahrunfall verletzt worden. Ein 57 Jahre alter Renault-Fahrer war um kurz nach 15 Uhr auf der Großhulum-Dorfstraße (L6) in Richtung Esens unterwegs und wollte nach links auf die K14 abbiegen. Eine hinter ihm fahrende 84 Jahre alte Frau in einem Opel erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf. Die 84-Jährige wurde schwer, der 57-Jährige leicht verletzt. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

