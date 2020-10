Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201012.2 Itzehoe: Einbruch in Baumarkt

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum 10.10.2020 kam es zu einem Einbruch in einen Baumarkt in der Emmy-Noether-Straße.

Unbekannte Täter hatten sich im Zeitraum von 19.20 Uhr und 08.40 Uhr Zutritt zum Gelände des Baumarktes verschafft, sind dann über dortige gestapelte Waren und einer Leiter auf das Dach des Gebäudes gestiegen. Hier suchten sie gezielt ein Dachfenster aus, brachen es auf und gelangten so auf eine Regalreihe im Bereich Garten mit Geräten der Marke Stihl. Hiervon entwendeten sie diverse Geräte und flüchteten anschließend über den gleichen Weg, wie sie eingedrungen waren. Über die genaue Schadenshöhe kann noch nichts gesagt werden, ein Schätzung beläuft sich auf ca. 10000,- Euro.

