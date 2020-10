Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201012.1 Beidenfleth: Trunkenheit im Verkehr und Unfallflucht

Beidenfleth (ots)

Am 10.10.2020 gegen 02.50 Uhr teilten Verkehrsteilnehmer mit, dass in Beidenfleth auf der B 431 kurz vor dem Störsperrwerk ein Fahrzeug mitten auf der Fahrbahn stehen soll. Im Fahrzeug soll der angetrunkene Fahrer sitzen.

Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, fanden sie die Angaben bestätigt. Auf dem Fahrersitz saß ein 43jähriger aus der Blomeschen Wildnis und stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2,16 %o, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Weiterhin stellen die Beamten fest, dass das Fahrzeug Unfallspuren aufwies und das vordere Kennzeichen fehlte. Eine weitere Besatzung suchte daraufhin die vermutete Fahrstrecke ab und konnte in der Straße Uhrendorf die Unfallstelle ausfindig machen. Hier war der 43jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Leitpfosten, einem Verkehrszeichen sowie der Leitplanke kollidiert. Auch sein Kennzeichen hatte er dort verloren. Nun erwartet den 43jährigen ein Strafverfahren und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Sachbearbeitung: PSt Glückstadt, Tel. 04124 / 3011-0

Hans-Werner Heise

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: 04821 / 602 2140

Mobil: 0160 / 91313940

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell