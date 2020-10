Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Maschinenteile gestohlen // Südbrookmerland - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs // Aurich - Unfallflucht

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Maschinenteile gestohlen

Von einem Firmengelände in Aurich haben Unbekannte mehrere Maschinenteile gestohlen. Die Täter verschafften sich zwischen Mittwoch, 17.40 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, Zutritt zu dem Gelände einer Landmaschinenfirma in der Borsigstraße. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein 33 Jahre alter Mann war am Donnerstag in Südbrookmerland ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto unterwegs. Der VW-Fahrer wurde gegen 11.30 Uhr auf der Tom-Brook-Straße von der Polizei angehalten und kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass der 33-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem stand er offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aurich - Unfallflucht

Ein schwarzer Mercedes Vito wurde am Freitag in Aurich beschädigt. Der Wagen stand zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr an der Kirchdorfer Straße auf einem Grundstück gegenüber der Einmündung zur Zillestraße. Möglicherweise stieß ein Autofahrer bei einem Wendemanöver gegen den Mercedes und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 04941 606215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell