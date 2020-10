Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Fahrradunfall // Norderney - An Kreuzung zusammengestoßen // Hage - Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz // Juist - Im Watt von Flut überrascht

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norderney - Fahrradunfall

Am Mittwoch sind auf Norderney zwei Radfahrer zusammengestoßen. Eine 80 Jahre alte Frau missachtete offenbar die Vorfahrt eines 32 Jahre alten Mannes. Die beiden Radfahrer stießen an der Ecke Gartenstraße / Feldhausenstraße zusammen. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Der Mann blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Norderney - An Kreuzung zusammengestoßen

Ein Autofahrer hat am Mittwoch auf Norderney eine Radfahrerin erfasst. Der 72-Jährige fuhr mit seinem Renault auf der Deichstraße. Nach ersten Erkenntnissen missachtete er an der Kreuzung zur Straße Am Hafen die Vorfahrt einer 74-jährigen Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Frau leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Am Auto entstand Sachschaden.

Hage - Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Die Polizei hat am Donnerstag in Hage einen 19-jährigen E-Scooter-Fahrer angehalten. Der Heranwachsende war mit seinem Elektrokleinstfahrzeug auf der Zeppelinstraße unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass für das Fahrzeug weder eine Straßenzulassung noch eine Pflichtversicherung vorlag. Gegen den 19-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Sonstiges Geschehen

Juist - Im Watt von Flut überrascht

Auf Juist hat ein Tourist am frühen Donnerstagmorgen einen großen Rettungseinsatz ausgelöst. Der 25 Jahre alte Mann aus Bayern teilte gegen 3.20 Uhr über den Notruf mit, dass er bei einem nächtlichen Inselspaziergang versehentlich ins Watt geraten und von der Flut überrascht worden sei. Er teilte noch seinen ungefähren Standort mit, bevor die Verbindung zu ihm abbrach. Umgehend wurden entsprechende Einsatzkräfte vor Ort alarmiert. Darüber hinaus wurden die Seenotkreuzer der DGzRS und ein Hubschrauber des Such- und Rettungsdienstes der Bundeswehr angefordert. Kräfte der Feuerwehr konnten die gesuchte Person kurz darauf im Bereich des Weststrandes antreffen. Der Mann war durchnässt und unterkühlt, aber offenbar unverletzt. Er hatte es nach eigenen Angaben geschafft, sich selbstständig wieder an Land zu retten. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr und der Polizeistation Juist sowie der Rettungsdienst und ein Notarzt.

