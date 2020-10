Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Verkehrsunfallflucht Großefehn - Kradfahrerin verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Aurich - Verkehrsunfallflucht: Auf dem Parkplatz der Baustoffunion in Aurich, Raiffeisenstraße, kam es am Dienstag, 13.10.2020, gegen 17.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Mercedes war beim Ausparken gegen einen Renault Clio gefahren und hatte diesen beschädigt. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen des Unfalles notierten sich das Kennzeichen und gaben die Daten an die Polizei weiter. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern derzeit an. Der Schaden am Clio wird auf 1.000,- EUR geschätzt. Zuvor hatte sich gegen 15.30 Uhr ebenfalls eine Verkehrsunfallflucht auf der vierspurigen Große Mühelnwallstraße ereignet. In Höhe der Tiefgarage zum Marktplatz hatte der Fahrer eines Audi plötzlich einen Fahrspurwechsel von der linken auf die rechte Spur vorgenommen und war hier mit dem neben ihm fahrenden VW Touran kollidiert. Der Audi-Fahrer hielt nicht an und flüchtete in Richtung Leer. Das Kennzeichen des Audi konnte jedoch abgelesen werden. Auch hier dauern die Fahrerermittlungen derzeit an.

Großefehn - Kradfahrerin verletzt: Auf dem Bietzweg in Fiebing kam es am Dienstag, 13.10.2020, gegen 10.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Die 18-jährige Fahrerin eines Motorrades der Marke Yamaha war auf dem Weg in Richtung Wiesmoor, als in einer Kurve plötzlich ein Tier die Fahrbahn querte. Die 18-jährige bremste stark ab, verlor aufgrund von Verunreinigungen auf der Straße jedoch die Kontrolle über ihr Krad und stürzte. Mit einem Rettungswagen wurde die Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht. Am Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

