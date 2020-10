Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Diebstahl aus Lager Norden - Verkehrsunfallflucht/Korrektrumeldung Krummhörn - Unfallflucht

Norden - Diebstahl aus Lager: Zwischen dem 05.10.2020 und 12.10.2020 brachen unbekannte Täter in einen Lagerraum in Norden, Gartenweg, ein. Die Täter entwendeten dort ein Schutzgasschweißgerät samt Helm sowie eine Akkuflex der Marke Makita. Bisher ist nicht geklärt, wie die Täter in den Lagerraum gelangten. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Norden - Verkehrsunfallflucht/Korrektrumeldung: Am vergangenen Wochenende war es bei Metas Musikschuppen in Norddeich, Deichstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, wir berichteten. Bei der Anzeigeerstattung war es zu einem falschen Datum gekommen. Der Vorfall hatte sich nicht am Samstag, sondern erst am Sonntag, 11.10.2020. ereignet.

Krummhörn - Unfallflucht: In Greetsiel kam es vermutlich in der Nacht zu Samstag, 10.10.2020, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer war dabei auf einem Parkplatz in der Mühlenstraße gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW Ford Kuga gefahren und hatte diesen an der Fahrerseite beschädigt. Dadurch entstand am Ford ein Schaden in Höhe von ca. 2.000,- EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden, 04931/9210, zu melden.

